LANXESS-Aktie mit Kurssprung: LANXESS schneidet besser als erwartet ab

Wie der Kölner MDAX -Konzern mitteilte, lag das EBITDA vor Sondereinflüssen nach vorläufigen Berechnungen bei 181 Millionen Euro und damit 32 Prozent über dem auf 137 Millionen Euro lautenden Vara-Konsensus sowie 69 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres.

Laut LANXESS war das Zweitquartalsergebnis geprägt von höheren Auslastungsraten nach dem im Vorjahr starken, beabsichtigten Lagerabbau. Zudem leistete das Sparprogramm einen positiven Beitrag. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 stiegen die Volumina in einigen Kundenindustrien weiter leicht an, während die agrochemische Industrie kontinuierlich schwach blieb und die schwierigen Marktkonditionen in der Baubranche andauerten, so das Unternehmen.

Die Jahresprognose eines EBITDA vor Sondereinflüssen mit einem Wachstum zwischen 10 und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (512 Millionen Euro) bekräftigte LANXESS. Für das laufende Quartal geht LANXESS von einem EBITDA vor Sondereinflüssen nahe bei oder bis zu dem Niveau des zweiten Quartals aus.

Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 9. August veröffentlicht werden.

Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 9,84 Prozent höher bei 24,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)