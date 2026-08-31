LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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31.08.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Vormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 15,04 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:28 Uhr 3,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'879 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 15,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31'363 LANXESS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,03 Prozent. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,144 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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