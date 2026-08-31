LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Vormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:28 Uhr 3,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'879 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 15,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31'363 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,03 Prozent. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,144 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren