LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 15,04 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'859 Punkten liegt. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,24 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262'239 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,66 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,108 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren