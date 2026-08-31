LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 15,11 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'895 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 15,11 EUR. Bei 14,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 110'502 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 24,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 64,26 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,00 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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