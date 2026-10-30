LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,55 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'432 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 11,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 308'691 LANXESS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 90,65 Prozent Luft nach oben. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 4,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,107 EUR je LANXESS-Aktie. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,394 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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