LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 11,58 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'554 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 11,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,64 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 181'489 Aktien.

Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,16 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 4,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,394 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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