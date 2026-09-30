LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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30.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 12,72 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 12,72 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'931 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 12,85 EUR. Bei 12,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207'869 Stück gehandelt.
Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 73,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 15,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,247 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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