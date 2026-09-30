LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 12,64 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'964 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 12,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 102'971 Aktien.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). 74,21 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,74 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,247 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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