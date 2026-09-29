LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,62 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'046 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 139'231 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 22,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,247 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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