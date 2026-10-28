LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag gefragt

Das Papier von LANXESS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,94 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'477 Punkten tendiert. Bei 11,98 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 24'993 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Gewinne von 84,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 8,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,107 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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