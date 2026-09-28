LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 12,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'115 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 12,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 27'771 Stück.

Am 27.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,80 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 45,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 11,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,237 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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