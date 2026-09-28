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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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28.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Montagvormittag freundlich

LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von LANXESS. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 12,46 EUR.

LANXESS
11.72 CHF 0.45%
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Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 12,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'115 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 12,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 27'771 Stück.

Am 27.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,80 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 45,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 11,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,237 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

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Bildquelle: LANXESS
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25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 12’588.11 8.94 S17B5U
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