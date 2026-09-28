LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Montagmittag nordwärts

Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'900 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 12,56 EUR. Bei 12,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 107'840 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 22,80 EUR markierte der Titel am 27.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Mrd. EUR – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,237 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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