LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 14,16 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 33'083 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 14,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63'638 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 44,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 28,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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