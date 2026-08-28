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28.08.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Nachmittag an

LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Nachmittag an

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 14,53 EUR nach oben.

LANXESS
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Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,2 Prozent auf 14,53 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'995 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 14,73 EUR. Bei 13,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 358'752 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 25,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,22 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 24,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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