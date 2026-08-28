LANXESS Aktie News: LANXESS zündet am Mittag Kursrakete

Das Papier von LANXESS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 14,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 33'116 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 14,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 241'024 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 25,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Mit einem Zuwachs von 73,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 33,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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