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27.10.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Anleger zeigten sich zuletzt bei der LANXESS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,87 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,87 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'151 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 11,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,85 EUR aus. Bei 11,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'785 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,51 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.11.2027.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,394 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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