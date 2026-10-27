LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,00 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'428 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 12,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,93 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 150'262 Aktien.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,08 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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