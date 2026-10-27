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27.10.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,94 EUR.
Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,94 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'333 Punkten steht. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 11,94 EUR. Mit einem Wert von 11,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 76'716 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 7,62 Prozent sinken.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,107 EUR je LANXESS-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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