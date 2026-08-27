LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Kurseinbussen

Die LANXESS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,08 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'634 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 14,00 EUR. Bei 14,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 14'487 Stück.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 21,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,283 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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