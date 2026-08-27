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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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27.08.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag billiger

LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 13,88 EUR.

LANXESS
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Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 13,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'760 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 13,88 EUR. Bei 14,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'738 Stück gehandelt.

Bei 25,46 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 83,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,53 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,108 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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