LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Um 12:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'813 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 13,97 EUR. Mit einem Wert von 14,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62'808 LANXESS-Aktien.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,46 EUR an. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 79,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,05 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,108 EUR belaufen. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,283 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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