Das Papier von LANXESS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 11,33 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'274 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197'825 LANXESS-Aktien.

Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 94,35 Prozent zulegen. Am 25.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 3,44 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. LANXESS gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,81 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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