LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Nachmittag fester

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,93 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'293 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,21 EUR. Bei 11,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 415'154 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 7,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,107 EUR. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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