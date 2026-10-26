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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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26.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,85 EUR.

LANXESS
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Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'210 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239'312 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 85,82 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 6,92 Prozent sinken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,107 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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