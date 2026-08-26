LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,07 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'296 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'405 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 44,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 27,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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