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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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26.08.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Mittwochmittag

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 14,19 EUR.

LANXESS
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Um 12:28 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 14,19 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'476 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 14,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,10 EUR. Zuletzt wechselten 47'893 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 25,46 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 79,42 Prozent Luft nach oben. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 22,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,283 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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