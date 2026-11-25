Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,14 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'847 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 11,08 EUR. Bei 11,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14'369 LANXESS-Aktien.

Am 12.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,67 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 1,62 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 05.11.2026 vor. Das EPS lag bei -0,81 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,637 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet