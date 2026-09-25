LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Vormittag

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 12,41 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'998 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,34 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,55 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 81'008 Aktien.

Am 27.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 83,72 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,12 Prozent.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,236 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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