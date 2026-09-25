LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Freitagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 12,47 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'977 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,22 EUR. Bei 12,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 393'480 LANXESS-Aktien.

Am 27.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,236 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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