LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 12,51 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'083 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,22 EUR. Bei 12,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 244'347 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,80 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2025. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 45,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,83 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,236 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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