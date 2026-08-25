LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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25.08.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag billiger
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 14,02 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,02 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'119 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 13,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,07 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'248 Stück gehandelt.
Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 26.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 84,59 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,108 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,283 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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