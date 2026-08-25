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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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25.08.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag freundlich

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag freundlich

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,16 EUR nach oben.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 14,16 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'380 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 14,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,07 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66'041 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 25,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 28,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Mrd. EUR – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,283 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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