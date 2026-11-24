Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 11,40 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'245 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,35 EUR nach. Bei 11,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15'830 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 3,25 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 05.11.2026. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,638 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet

LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Konzern senkt Jahresausblick auf oberes Ende der neuen Spanne