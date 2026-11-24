|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Dienstagvormittag ausgebremst
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,40 EUR ab.
Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 11,40 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'245 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,35 EUR nach. Bei 11,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15'830 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 3,25 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 05.11.2026. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,638 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet
LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Konzern senkt Jahresausblick auf oberes Ende der neuen Spanne
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.