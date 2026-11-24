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24.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 11,03 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 11,03 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 28'912 Punkten notiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,02 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248'009 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 49,91 Prozent niedriger. Am 24.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,02 EUR ab. Abschläge von 0,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,81 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,89 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.34 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,638 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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