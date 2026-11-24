Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 11,10 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,06 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154'414 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 22,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 0,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je LANXESS-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR gegenüber -0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,638 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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