|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 11,10 EUR.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 11,10 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,06 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154'414 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 22,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 0,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je LANXESS-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR gegenüber -0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.
Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,638 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet
LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Konzern senkt Jahresausblick auf oberes Ende der neuen Spanne
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Dienstagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
23.11.26
|LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von LANXESS (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
20.11.26
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu LANXESS AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.