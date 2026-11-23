Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 11,29 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 28'822 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 11,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 30'845 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Mit einem Zuwachs von 95,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,096 EUR je Aktie ausschütten. LANXESS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,81 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,89 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 17.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,638 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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