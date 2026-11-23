Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 11,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'998 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 11,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134'201 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 96,61 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,096 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte LANXESS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,638 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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