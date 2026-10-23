LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von LANXESS

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 11,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'851 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,86 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,99 EUR. Zuletzt wechselten 143'895 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 85,67 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Abschläge von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,107 EUR je LANXESS-Aktie. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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