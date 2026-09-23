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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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23.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag kaum bewegt

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von LANXESS zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die LANXESS-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,10 EUR an der Tafel.

LANXESS
12.34 CHF -0.12%
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Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'591 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 13,32 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 13,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12'836 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 47,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,80 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,108 EUR. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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