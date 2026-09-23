LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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23.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS verteidigt Stellung am Nachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,10 EUR.
Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'310 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,32 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,04 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107'232 LANXESS-Aktien.
Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,47 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,221 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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