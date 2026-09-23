LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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23.09.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag stärker
Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,19 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,19 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'411 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 13,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'362 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 88,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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