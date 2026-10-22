LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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22.10.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 11,91 EUR.
Die LANXESS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 11,91 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'229 Punkten liegt. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 11,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 46'392 Aktien.
Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 84,89 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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