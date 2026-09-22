LANXESS Aktie News: LANXESS reagiert am Dienstagvormittag positiv

Um 09:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,33 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'254 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,44 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,26 EUR. Bisher wurden heute 17'163 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,221 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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