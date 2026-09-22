LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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22.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 13,34 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 13,34 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'628 Punkten notiert. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 13,44 EUR zu. Mit einem Wert von 13,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169'722 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,32 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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