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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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22.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Mittag

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 13,42 EUR zu.

LANXESS
12.50 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die LANXESS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 13,42 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 13,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'433 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Mit Abgaben von 17,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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LANXESS AG 12.37 -0.72% LANXESS AG

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