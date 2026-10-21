LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag billiger

Um 09:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 12,26 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'270 Punkten notiert. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 12,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 37'628 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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