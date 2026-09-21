LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von LANXESS

Um 09:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,38 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'137 Punkten notiert. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 13,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19'516 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 46,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 21,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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