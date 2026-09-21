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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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21.09.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Nachmittag

LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,44 EUR.

LANXESS
12.53 CHF -0.70%
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Um 16:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,44 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'257 Punkten tendiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,73 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 139'298 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 17,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,108 EUR je LANXESS-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Mrd. EUR – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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