LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 13,57 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'186 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 13,64 EUR. Bei 13,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 72'783 Stück.

Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 45,33 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,221 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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