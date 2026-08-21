LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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21.08.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,07 EUR zu.
Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 14,07 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'809 Punkten tendiert. Bei 14,11 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'956 LANXESS-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,88 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2025. Mit einem Zuwachs von 83,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,61 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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